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Это позор! Судьи за уши тащили Лопеса в бою против Камбососа

Александр Трикиша
28 ноября, 09:12
Теофимо Лопес проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, уступив раздельным решением Джорджу Камбососу. В Сети появились судейские записки

Теофимо Лопес и Джордж Камбосос после финального гонга / Фото: Getty Images

В первом раунде Лопес побывал в нокдауне, а в 10-м уже Камбосос оказался в нокдауне. Впрочем, оба боксера смогли пройти всю дистанцию.

Судьи отдали победу Камбососу раздельным решением – 115:111, 113:114, 115:112.

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Позже журналист Майк Коппингер в Twitter опубликовал судейские записки, которые вызвали возмущение у фанатов бокса.

Несмотря на нокдаун, двое судей поставили Лопесу оценку 9 за первый раунд. В комментариях болельщики назвали такое решение позором.

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Также эти же двое судей отдали Лопесу 12-й раунд, хотя фанаты сошлись во мнении, что в финальной трехминутке лучшим был Камосос.

Кстати, стоит отметить, что все трое судей отдали Лопесу лишь два раунда – 9-й и 10-й, когда Камбосос оказался в нокдауне.

Интересно, что за несколько дней до боя Теофимо Лопес согласился дать реванш Василию Ломаченко. Но теперь в этом поединке нет надобности, ведь у американца нет титулов.