Это подстава: Пидручный содрал ногу из-за лучшего биатлониста мира

Дмитрий Пидручный / Фото: Facebook

На недавней шоу-гонке в Висбадене норвежский биатлонист Йоханнес Бё сделал неприятный сюрприз остальным участникам гонки, из-за которого пострадали несколько спортсменов, в том числе Дмитрий Пидручный.

На последнем круге норвежец разлил на трассу воду, и тем самым помешал украинцу вмешаться в борьбу за призовое место. Об этом инциденте чемпион мира 2019 года рассказал biathlon.com.ua.

"Очень досадное падение и довольно неожиданное. Как следствие, потерял драгоценные секунды, сбил свой ритм. Возможно, если бы впереди не упал Реес, то я бы тоже не упал, но мне уже некуда было деваться.

А он, насколько я знаю, упал из-за того, что Йоханнес Бё разлил воду, а разливать воду на повороте, когда все едут на роллерах с резиновыми колесами – пожалуй, не лучшее решение. Другие спортсмены, которые ехали позади нас, тоже говорили, что едва устояли на этом повороте.

Содрал ногу, не сильно, но дискомфорт ощущается. К тому же, забил немного руку, поэтому присутствуют болевые ощущения. Надеюсь, через несколько дней они пропадут", – поделился с biathlon.com.ua Пидручный.

Дмитрий Пидручный впервые принял участие в шоу-гонке City Biathlon

Мы сообщали, что в мужской шоу-гонке City Biathlon в Висбадене Дмитрий Пидручный занял пятое место. Украинский спортсмен реально претендовал на призовое место, но в результате падения после последнего стрельбища не попал в ТОП-3. А гонку выиграл как раз норвежец Йоханнес Бё.

Йоханнес и Тарьей Бё

Напомним, гонка в Висбадене является первым неофициальным международным стартом летнего биатлонного сезона.

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