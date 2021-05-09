"Это не моя победа!" Усик рубанул на тему 9 мая

Украинский боксер опубликовал сегодня то же фото с ветераном в боксерской стойке, что и ровно год назад, но в этот раз добавил к нему резкое заявление

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик на своей странице в Instagram опубликовал сегодня то же фото, приуроченное к 9 мая, что и год назад в этот же день.

На снимке, опубликованном Усиком, изображен ветеран с боевыми орденами и медалями, вставший в боксерскую стойку, а с краю на снимке большими красными буквами – С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Однако отличие от прошлогоднего поста Усика в этот раз все же было. Он кое-что добавил. А именно – следующие слова:

"9 мая – победа. И победа это не моя и не ваша. А наших мужественных Дедов, Прадедов, Отцов, Сыновей. Нам нужно это помнить и чтить память героев. Всем мир"

При этом Усик отключил комментарии к своему посту.

Напомним, ранее кум Усика Ломаченко ко Дню победы опубликовал видео с георгиевской лентой.

Хотя накануне в МВД напомнили, что в Украине запрещены коммунистическая, нацистская символика и георгиевская лента, а нарушение закона грозит большим штрафом или пятью годами тюрьмы.