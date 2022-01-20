"Это не частная лавочка". Украинская биатлонистка раскритиковала олимпийский отбор

Дарья Блашко не понимает принцип отбора на Олимпиаду / Фото: biathlon.com.ua

Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец заявил, что пока известны три биатлонистки, которые точно поедут в Пекин. Три места в составе олимпийской команде гарантировали Юлия Джима, Елена Белосюк и Валя Семеренко.

А вот еще два места остаются вакантными. Тренерский штаб по итогам выступлений в Антхольце просмотрит Дарью Блашко, Ирину Петренко и Анастасию Меркушину.

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Такая неопределенность вызвала негативную реакцию у Дарьи Блашко. По мнению спортсменки, принципы отбора на Олимпиаду никем не контролируются.

Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua

"Сначала было объявлено, что я вроде бы прохожу. Теперь – непонятная ситуация, никто ничего не говорит. Надеюсь, мои результаты в сезоне сказали за себя. Отбор, пожалуй, должен был быть закончен в Рупольдинге, но было принято решение затянуть его дальше до Антгольца. Должны быть какие-то критерии, которые будут утверждаться министерством, федерацией, НОК. Поскольку это государственные дела, не частная лавочка. Мы все выступаем за страну, дрались за попадание, чтобы представлять свою страну достойно. Отбирались, готовились. Надеюсь, что смогу попасть в заявку", – заявила Блашко в интервью Суспильному.

Дарья Блашко выиграла вторую медаль на Кубке IBU / Фото: IBU

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Отметим, что завтрашнюю индивидуальную гонку в Антхольце Дарья Блашко пропустит. Под вопросом также ее участие в эстафете.

Напомним, седьмой этап Кубка мира по биатлону в Антхольце продлится до 23 января.

Программа 7-го этапа Кубка мира по биатлону. Антхольц-Антерсельва, Италия

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