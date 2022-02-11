Это мыши! Россиянам на Олимпиаде придумали обидное прозвище

Сколько еще российских фигуристов употребляет допинг? / Фото: REUTERS

Украинская фигуристка разоблачила допинг-систему России. Эта тема сейчас №1 на Олимпиаде-2020. Международный олимпийский комитет думает, как отмазать россиянку Камилу Валиеву, которую поймали на допинге.

Раньше медалей лишали сразу, но большой друг Путина Томас Бах допустил российских допингистов на Игры, а теперь ему не хватает смелости забрать их золото в фигурном катании.

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На отсутствие наказания за нарушение антидопинговых правил Валиевой очень тонко отреагировал американский журналист Дэвид Лис.

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