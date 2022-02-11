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Это мыши! Россиянам на Олимпиаде придумали обидное прозвище

Павел Василенко
11 февраля, 00:46
Никто уже не сомневается, что и другие российские олимпийцы приехали на Игры в Пекин накачанные допингом

Сколько еще российских фигуристов употребляет допинг? / Фото: REUTERS

Украинская фигуристка разоблачила допинг-систему России. Эта тема сейчас №1 на Олимпиаде-2020. Международный олимпийский комитет думает, как отмазать россиянку Камилу Валиеву, которую поймали на допинге.

Раньше медалей лишали сразу, но большой друг Путина Томас Бах допустил российских допингистов на Игры, а теперь ему не хватает смелости забрать их золото в фигурном катании.

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На отсутствие наказания за нарушение антидопинговых правил Валиевой очень тонко отреагировал американский журналист Дэвид Лис.

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"Где есть одна мышь, там есть и другие. Все это подрывает доверие к любому российскому фигуристу на этих Играх. Если 15-летнему подростку нужен допинг, то как быть с другими спортсменами?", – недоумевает Лис.