Это космос! Заря выиграла у турецкого клуба – 22:0

На сборах в Турции луганский клуб в товарищеском матче обыграл с невероятным счетом Макуспор, за Зарю мячи забивали 21 футболист

Такой счет редко встретишь в футболе / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Луганская Заря сейчас в Турции готовится к старту чемпионата Украины. И уже провела один спарринг против местного клуба Макуспор. Поединок завершился с удивительным для футбола счетом – 22:0 в пользу украинской команды.

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Не менее удивительно, что за Зарю голами отметился сразу 21 футболист! Команда в каждом из таймов сыграла разными составами. Посмотрите, как развивались события на поле.

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Заря – Макуспор – 22:0

5-я минута. Александр Гладкий – 1:0.

9-я минута. Шахаб – 2:0.

13-я минута. Дмитрий Хомченовский – 3:0.

15-я минута. Жуниньо – 4:0.

19-я минута. Владислав Кабаев – 5:0.

22-я минута. Сергей Булеца – 6:0.

35-я минута. Максим Имереков – 7:0.

39-я минута. Жуниньо – 8:0.

43-я минута. Виталий Вернидуб – 9:0.

45-я минута. Денис Фаворов – 10:0.

50-я минута. Максим Хлань – 11:0.

51-я минута. Артем Громов – 12:0.

55-я минута. Денис Нагнойный – 13:0.

58-я минута. Кристиан – 14:0.

59-я минута. Агрон Руфати (пенальти) – 15:0.

68-я минута. Егор Назарина – 16:0.

75-я минута. Ахмед Алибеков (пенальти) – 17:0.

76-я минута. Владислав Емец – 18:0.

79-я минута. Максим Казаков – 19:0.

85-я минута. Даниил Алефиренко – 20:0.

86-я минута. Денис Янаков – 21:0.

87-я минута. Даниил Алефиренко – 22:0.

Напомним, следующий матч луганчане проведут 8 июля против Пролетера.