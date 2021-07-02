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Это космос! Заря выиграла у турецкого клуба – 22:0

2 июля, 10:10

Любомир Луканюк

На сборах в Турции луганский клуб в товарищеском матче обыграл с невероятным счетом Макуспор, за Зарю мячи забивали 21 футболист

Такой счет редко встретишь в футболе / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Луганская Заря сейчас в Турции готовится к старту чемпионата Украины. И уже провела один спарринг против местного клуба Макуспор. Поединок завершился с удивительным для футбола счетом – 22:0 в пользу украинской команды.

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Не менее удивительно, что за Зарю голами отметился сразу 21 футболист! Команда в каждом из таймов сыграла разными составами. Посмотрите, как развивались события на поле.

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Заря – Макуспор – 22:0

Напомним, следующий матч луганчане проведут 8 июля против Пролетера.

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