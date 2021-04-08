Это какашка! Сын футболиста Степаненко выбросил кнопочный телефон, который подарил ему отец

Вещица из прошлого явно не пришлась мальчику по вкусу

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко и его жена Маргарита провели эксперимент – они решили узнать, какой будет реакция их сына Мирона, если ему подарить кнопочный телефон. Сказать, что мальчик, которому в мае исполнится четыре годика, воспринял такой сюрприз с негодованием, – это ничего не сказать.

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"А там есть танки и все игры?" – не мог удержать своего любопытства перед вручением подарка Мирон

"Там есть все игры – и "Танки", и Brawl Stars", – уверяла сына мама

И вот наступил момент истины. "Сынок, ты очень хорошо себя вел. Поэтому вот тебе телефон!" – с торжественным видом вручил Мирону вещицу из прошлого его папа.

Степаненко дарит сыну кнопочный телефон Видео: Instagram

"Эй!" – с недовольной гримасой мальчик швырнул кнопочный телефон в сторону

"Это не телефон вообще, – у мальчика в глазах стояли слезы. – Это какашка!"

Тарас и Маргарита Степаненко не сдерживали своего смеха. Как не скупились на смайлики и фолловеры Маргариты в комментариях под этим видео.

Тарас Степаненко и его сын Мирон / Фото: Instagram

"По вашим просьбам. Детство детей 21-го века сильно отличается от нашего, – написала у себя в Instagram Маргарита Степаненко. – Я сегодня реально вспомнила свой телефон мечты. Раскладушка, цветной, полифония, блютус, а помните, как носили телефоны на веревке на шее? Или на поясе сбоку. А кто звонил и быстро кричал "перезвони", чтобы вложиться в одну секунду?"

Семья Степаненко / Фото: Instagram

Напомним, что Тарас и Маргарита Степаненко воспитывают трех сыновей – Ярослава (7 лет), Святослава (6 лет) и Мирона (3 года). Старшего родители назвали в честь Ярослава Мудрого и прошлой осенью отдали в Международную французскую школу в Киеве.