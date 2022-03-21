Это фашизм! Вице-чемпион Европы по футболу дал оценку действиям хунты Путина

Олег Протасов в гневе от действий Путина и его армии
Легендарный украинский форвард, а нынче вице-президент Украинской ассоциации футбола, Олег Протасов не стал молчать о войне в Украине. Легенда нашего футбола дал конкретное определение действиям российского правительства:
"Эта война настоящая и очень страшная. Враг испортил в нашей стране столько инфраструктуры, столько жизней уже потеряно. Это что-то ужасное. Я смело могу назвать это фашизмом, это уничтожение людей.
Нам надо выходить из этой ситуации победителями и я верю, что страна с этим справится. Хочу надеяться, что россиянам стыдно от того, что происходит. Но мне звонков из России практически не было.
Может быть, они настолько маниакально верят в то, что делает их руководство и считают, что все это правильно. Но особых контактов с россиянами у меня нет. И я уже не представляю, как можно дальше общаться с теми людьми, которые поддерживали эту хунту".
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Кроме того, вице-чемпион Европы 1988 года в составе СССР (тогда в сборной преимущественно играли украинские игроки) высказался о действиях лидера орков:
"Есть сомнения, что Путин вообще живет в этом мире. Он не понимает, что Украина – это уже совершенно свободная, самостоятельная страна. Она ни с кем не хочет объединяться насильно, а будет выбирать, с кем дружить, а с кем нет.
Но прийти в Украину с войной – большая ошибка руководства России. Они об этом очень пожалеют и уже это делают. Украина будет самостоятельным и сильным государством, которому они будут завидовать. Ведь мы свободны".
Ранее свое отношение к рашистскому вторжению высказал обладатель Золотого мяча 1986 года Игорь Беланов. Экс-игрок Динамо сейчас помогает украинской армии.