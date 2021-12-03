Это фантастика: Роналду с травмой пробежал все поле за 12 секунд (видео)

Криштиану Роналду не устает удивлять фанатов / Фото: REUTERS

Роналду оформил дубль, а Манчестер Юнайтед обыграл Арсенал в центральном матче 14 тура чемпионата Англии. Кстати, в этом матче Роналду забил 800-й гол в карьере.

Но в концовке встречи португалец получил травму, из-за чего вынужден был покинуть поле на 88-й минуте, уступив место Антони Марсьялю.

Реклама

Минутой ранее 36-летний Роналду ударом головой отвел угрозу от своих ворот во время подачи углового, а затем убежал вместе с партнерами в контратаку.

Эксперты подсчитали, что Роналду преодолел путь от собственной штрафной площади до чужой за 12 секунд! Что-то похожее мы видели на Евро-2020, когда Роналду развил феноменальную скорость.

Реклама

Спустя несколько секунд Роналду был заменен под овации трибун "Олд Траффорда". Фанаты отметили самоотверженность футболиста, на котором уже успели поставить крест после прихода Ральфа Рангника.

Эксперты утверждали, что немец является приверженцем прессинга, в котором нет места для 36-летнего игрока. Криштиану обвиняли в том, что он не хочет защищаться. Но сам же португалец поставил своих критиков на место.