Это что-то новенькое! В Пекине представили дизайн медалей зимней Олимпиады-2022

Оргкомитет зимней Олимпиады-2022 в Пекине представил дизайн медалей / Фото: Twitter

За сто дней до начала зимней Олимпиады-2022 был представлен новый дизайн медалей, которые будут вручаться на Играх.

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На лицевой стороне медалей выгравированы пять олимпийских колец, вокруг которых название Игр-2022 на английском языке.

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На второй стороне символ Олимпиады-2022 и полное название игр на китайском языке. Кроме того, на задняя часть медали украшена кольцами с расположенными на них точками, которые символизируют звездное небо и гармонию между природой и человеком.

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Коробки для медалей изготовлены из бамбука, что должно подчеркнуть особенности китайской культуры.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 28 февраля 2022 года. А Паралимпийские игры состоятся с 4 по 13 марта.

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