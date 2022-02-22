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Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
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Будет рубка! Уайт подписал контракт на бой с Фьюри

Сергей Шаховец
22 февраля, 09:19
Диллиан Уайт сразится с Тайсоном Фьюри за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе

Тайсон Фьюри vs Диллиан Уайт / Фото: WBC

Похититель трупов выйдет на ринг против Цыганского короля в битве за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Диллиан Уайт подписал контракт на бой с Фьюри за несколько часов до окончания отведенного срока, сообщает Sky Sports.

"Где бы они не хотели провести бой, когда бы они не хотели провести бой, мне все равно.

Я пытался встретиться с Фьюри на протяжении длительного времени. Я всегда был готов с ним драться.

Я просто хочу сразиться с ним за титул чемпиона мира прямо сейчас", – прокомментировал подписания контракта Уайт.

Диллиан Уайт / Фото: Instagram

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Ранее Боб Арум сообщил, что Фьюри подписал контракт на бой. Поединок должен пройти 23 апреля в Лондоне на знаменитом стадионе "Уэмбли".

Диллиан Уайт – обладатель временного титула WBC. После победы в бою-реванше над Александром Поветкиным он бросил вызов Фьюри.

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Ране мы сообщали, что Энтони Джошуа и Диллиан Уайт отказались отойти в сторонку за компенсацию ради того, чтобы уже весной состоялся мегафайт Александр Усик vs Тайсон Фьюри.

Вместо этого нас ждут поединки Фьюри – Уайт и Усик – Джошуа весной-летом с последующей встречей их победителей в бою за звание короля хэвивейта в конце года.

Усик и Фьюри встретились на поединке Ломаченко против Комми / Фото: Twitter