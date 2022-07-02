Это будет месседж всему миру. Павелко назвал дату старта чемпионата Украины

Чемпионат Украины по футболу сезона 2022/2023 начнется в День Независимости Украины. Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Функционер отметил, что в этот день планируется дать старт чемпионату в Премьер-лиге, а также в Первой и Второй лигах.

"Сейчас мы отрабатываем финальную версию протоколов безопасности и старт чемпионата с нашими клубами, Кабинетом Министров, Министерством молодежи и спорта. Есть очень много важных вопросов, с которыми мы впервые в жизни столкнулись, чтобы проводить футбол в нашей стране во время военного положения.

Очень важный старт – это отрабатывается с UEFA и FIFA, руководством страны, руководством военных администраций, спортивного сообщества. Важно начать чемпионат. Это важно для ребят на передовой, для всех украинцев. Чувствуем, что мы боремся за правду и победы ради нашего будущего.

Есть смысл начать все соревнования УПЛ и ПФЛ в даты Дня Независимости, будем отрабатывать это. Будет очень символично для Украины, всего мира и европейской футбольной среды, чтобы в День Независимости мы снова дали месседж, что Украина жива, она крепка в своих стремлениях и обязательно победит", – сказал Павелко в интервью Футбол NEWS.