"Это безобразие!" Реакция России, чей флаг убрали со стола по ходу шашечного матча в Польше

Федерация шашек РФ готовит протест, считая, что, убрав флаг России во время поединка, поляки нанесли психологический удар Тамаре Тансыккужиной

/ Фото: YouTube

В России назвали "политическим актом и психологическим ударом" ситуацию, случившуюся в матче за звание чемпионки мира по международным шашкам в Польше между местной спортсменкой Наталией Садовской и россиянкой Тамарой Тансыккужиной.

Напомним, непосредственно по ходу противостояния организатор матча Яцек Павлицкий подошел к столу, за которым играли соперницы, и снял с него наклейку с флагом России, а затем убрал и флажок РФ, стоявший по левую руку от российской шашистки Тансыккужиной.

Убирают флаг России / Фото: YouTube

"Ситуация просто безобразная, думаю, будет заявление федерации. Прямо во время матча по звонку ВАДА (Всемирного антидопингового агентства) снимать флаг – это безобразие"

"Можно ли подать протест? Будет подан, мы отреагируем, не волнуйтесь. Это влияет на игрока, психологический удар. Игрока вывели из равновесия во время серьезного матча. Это сто процентов политический акт, инициированный ВАДА", – цитирует Чемпионат вице-президента Федерации шашек России, Олега Дашкова

Отметим, что произошедшее в Польше связано с решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне, запретившего спортсменам РФ выступать под своим флагом в течение двух лет за махинации с допингом.

"Мне позвонили от имени Витольда Баньки (главы ВАДА) и попросили убрать со стола российский флаг. Я не знал, как отреагирует Тамара, но мне необходимо было это сделать. Польская сторона не совершила ничего плохого. Всемирная организация шашек проигнорировала принятые в декабре решения в отношении России, и, если мы немедленно ничего не изменим, она будет исключена из ВАДА", – заявил ранее представитель польской стороны Яцек Павлицкий

Добавим, что после четырех раундов матча за чемпионскую корону в шашках россиянка Тансыккужина проигрывает полячке Садовской 16:32. Победитель должен набрать 54 очка. В каждой партии разыгрывается 12 баллов. Противостояние продлится до 3 мая.

Напомним также, что недавно Международная шахматная федерация, которую возглавляет экс-помощник президента РФ Владимира Путина, Аркадий Дворкович, аннулировала победу украинки Юлии Осьмак на студенческом ЧМ по рапиду онлайн из-за бездоказательных подозрений в читерстве.