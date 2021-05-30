Эти руки много крали, но только у государства! Босс клуба УПЛ огорошил признанием

Президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал, как заработал свое состояние, чтобы финансировать футбольную команду, и за что у него имеется судимость

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк

Президент Ингульца Александр Поворознюк, который недавно чудом выжил после взрыва гранаты, рассказал, как заработал свое состояние и какое наследство оставит детям. Напомним, что в минувшем сезоне клуб из Петрово дебютировал в Премьер-лиге.

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"Я сделаю все, чтобы научить детей зарабатывать деньги руками и мозгами. Свой капитал я сколотил сам. Я их не украл, а просто зарабатывал. Хотя, я вам скажу честно, эти руки очень много крали. Я говорю откровенно. Но я никогда не крал у людей, я крал у государства. Проносило, проходило, но я за это и судимость заработал. Когда-то и авторитет на этом потерял, потому что был судимый. В армии тоже судимый: в бушлате было холодно – я дубленок наворовал. Еще и домой прислал", – рассказал Поворознюк YouTube-каналу Ингульца

Босс клуба из Петрово выступает за радикальные меры / Фото: Канал Футбол

"Я считаю, что я научу своих детей зарабатывать деньги своими мозгами. Им не будет стыдно. Даже если меня не будет, они продолжат все мои идеи и планы. Ингулец вечно будет играть в футбол, я все сделал для этого".

Ранее, еще до выхода Ингульца в Премьер-лигу, сообщалось, что президент клуба Поворознюк возит с собой автомат. Сам он говорил, что в 1990-е успел перейти в легальный бизнес. По итогам сезона в УПЛ петровская команда заняла 12 место из 14-ти.