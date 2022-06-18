Есть первая медаль Украины на чемпионате мира!

Марта Федина - серебряная медалистка ЧМ-2022 по водным видам спорта / Фото: Reuters

Украинская синхронистка Марта Федина завоевала серебряную медаль в артистическом плавании. Это первая награда сборной Украины на ЧМ-2022 по водным видам спорта в столице Венгрии.

Наша спортсменка вышла в финал, где выступали 12 лучших по итогам квалификации. Украинка выполнила техническую программу на 91,9555 балла и заняла второе место. Золотую медаль завоевала опытная японка Юкико Инуи (92.8662).

Реклама

Бронзу получила двукратный призер чемпионата Европы-2020, гречанка Евангелия Платаниоти (89.511).

Для Фединой это первая медаль чемпионата мира в соло. В целом эта награда стала второй в истории выступлений украинцев в программе технического соло.

Реклама

Напомним, 20-летняя украинка Марта Федина на Олимпиаде-2020 в Токио завоевала две бронзовые награды в дуэте и в командном выступлении.

ЧМ-2022 по водным видам спорта

Артистическое плавание. Соло. Техническая программа

Реклама

1. Юкико Инуи (Япония) – 92,8662

2. Марта Федина (Украина) – 91,9555

(Украина) – 91,9555 3. Евангелие Платаниоти (Греция) – 89,5110

Ранее мы сообщали, что Украину в соревнованиях по прыжкам в воду на ЧМ-2022 в Будапеште представят девять спортсменов.

Звезды нашей сборной – Алексей Середа и София Лыскун / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Всего в столице Венгрии планируют разыграть 74 комплекта медалей в 5 видах: прыжки в воду, синхронное плавание, водное поло, плавание и плавание на открытой воде. Спортсменов из России отстранили от соревнований.