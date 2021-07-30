Еще одна надежда на медаль: украинский дебютант Олимпийских игр вышел в полуфинал в плавании

Владислав Бухов выиграл квалификационный заплыв на дистанции 50 м и вступит в полуфинале Олимпиады-2020

Владислав Бухов / Фото: Getty Images

Украинец Владислав Бухов успешно стартовал в отборочных соревнованиях по плаванию на 50 метров вольным стилем. Владислав с личным рекордом победил в квалификационном заплыве, показав время – 21,73.

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Владислав Бухов

В итоговом зачете он занял пятое место, при этом опередив чемпиона мира-2016 на этой дистанции Джесси Путца и бронзового призера Олимпиады-2012 Брента Гейдена. Теперь украинский пловец выступит в полуфинале, который пройдет в субботу, 31 июля. Для того, чтобы попасть в финал, Владиславу необходимо попасть в восьмерку лучших.

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19-летий украинский спортсмен впервые участвует в Олимпийских играх. В 2019 году, на юниорском уровне, он становился чемпионом мира на дистанцию 50 м вольным стилем. Кроме того, наш юный олимпиец дважды выигрывал "бронзу" на чемпионатах Европы.

Напомним, что Бухов является обладателем юниорского рекорда мира и Европы на дистанции 50 метров баттерфляем – 23.14.

Ранее Михаил Романчук занял третье место на Олимпиаде-2020 в Токио на дистанции 800 метров вольным стилем.

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