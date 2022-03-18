Еще один удар по агрессору: легкоатлетов из России послали вслед за кораблем

Россиянка Мария Ласицкене не сможет выступать на крупнейших турнирах / Фото: Reuters

Военное вторжение российско-фашистских войск на территорию Украины продолжается уже 23-и сутки. Оккупанты продолжают убивать мирных граждан и разрушать гражданскую инфраструктуру.

Страна-агрессор уже платит огромную цену за путинскую авантюру. Но это только начало.

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Международные спортивные организации ввели дополнительные санкции в отношении спортсменов из РФ, сообщает Суспильне.Спорт.

Недавно было принято решение об отстранении легкоатлетов из России и Беларуси с еще двух крупнейших турниров: чемпионата Европы, а также Бриллиантовой лиги – серии коммерческих соревнований по легкой атлетике.

Это означает, что спортсмены из этих стран не смогут выступить там даже в статусе нейтральных атлетов.

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Отметим, что чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет с 15 по 21 августа. А вот сезон 2022 года в Бриллиантовой лиге стартует 13 мая в Дохе.

Добавим, что до полномасштабного вторжения российские легкоатлеты могли принимать участие в соревнованиях только как нейтральные из-за дисквалификации, связанной с допинг-скандалами.

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Ранее глава МОКа Томас Бах полностью поддержал решение об отстранении России и Беларуси от международных соревнований. Государства, нарушившие основные принципы олимпийского движения, не имеют право обсуждать возвращение в большой спорт.