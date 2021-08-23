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УАФ официально заменила Петракова на экс-звезду сборной Украины

Сергей Шаховец
23 августа, 19:03
Бывший футболист Динамо и Шахтера будет руководить юношеской сборной Украины возрастом до 19 лет

Владимир Езерский / Фото: ФФУ

Сегодня Исполком УАФ официально утвердил Владимира Езерского в должности исполняющего обязанности главного тренера юношеской сборной Украины U-19 вместо Александра Петракова, который занимал этот пост ранее.

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Как известно, на прошлой неделе Александр Петраков возглавил национальную команду Украины, также с приставкой исполняющий обязанности.

Александр Петраков готовит сборную к отбору на ЧМ-2020 / Фото: УАФ

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В ближайшее время, с 30 августа по 7 сентября, сборная U-19 проведет учебно-тренировочный сбор и два товарищеских поединка. Этот сбор будет посвящен подготовке команды к квалификационному раунду Евро-2022 (U-19), который пройдет в Польше с 6-го по 12 октября.

В квалификационном раунде, кроме хозяев сборной Польши, Украина сыграет с Финляндией и Мальтой.

Ранее Владимир Езерский возглавлял юношескую сборную Украины возрастом до 18 лет.

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