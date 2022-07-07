Еще один фанат убийцы. Футбольный пенсионер признался в любви к Путину

Адебайор без ума от кремлевского маньяка / Фото: Коллаж: Сегодня

Деньги российского режима не пахнут кровью спортивным пенсионерам, рассчитывающим подзаработать на любви к государству-террористу. Очередным любителем "русского мира" оказался экс-форвард Реала и Манчестер Сити Эммануэль Адебайор.

В интервью российским СМИ тоголезский футболист признался в любви к диктатору Путину.

Реклама

"Я люблю Путина как человека. Очевидно, он является личностью с характером. Если он говорит "нет", значит, нет. Если "да", то да. Больше всего мне нравится высокий уровень дисциплины. Когда он что-то говорит, потом обязательно это выполняет", – сказал Адебайор.

Эммануэль Адебайор / Фото: Getty Images

Видимо для таких любителей Путина необходимо бесплатно организовывать туры в Ирпень, Бучу, Харьков, чтобы они на собственные глаза увидели все прелести "русского мира".

Оккупанты разрушают дома людей/Фото: коллаж: "Сегодня"

Реклама

Адебайору 38 лет. Лучшие годы своей карьеры он провел в АПЛ, выступая за Арсенал, Тоттенхэм, Манчестер Сити. Также он играл за французские Мец, Монако, мадридский Реал, турецкие Истанбул Башакшехир и Кайсериспор. Форвард признавался лучшим футболистом Африки в 2007 и 2008 годах. Последним клубом экс-звезды была парагвайская Олимпия.

Ранее бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун оправдал Владимира Путина за войну в Украине, мол, он делал лучше для своей страны.

Реклама