Эриксена и врачей, которые спасли ему жизнь, пригласили на финал Евро-2020

Игрок сборной Дании, который пережил остановку сердца, вместе с женой и шестью медиками смогут посмотреть финал Евро-2020 в Лондоне на "Уэмбли"

Кристиана Эрисена реанимируют врачи / Фото: Reuters

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен вместе с женой получил приглашение от УЕФА посетить финал Евро-2020 в Лондоне. Кроме Эриксена, матч на "Уэмбли" посмотрят и шесть врачей, которые боролись за жизнь футболиста. Напомним, Кристиан пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 Дания – Финляндия.

"Я счастлив, как ребенок на Рождество. Я очень горд тем, что сделал, но мы сделали это вместе, всей командой. Надеюсь увидеть в финале Данию и Италию. Только представьте, если Дания станет чемпионом!" – цитирует ESPN врача Педера Эрсгорда.

Финал Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля, в Лондоне. В полуфинале сегодня играют Италия – Испания, а завтра встретятся Дания и Англия.

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