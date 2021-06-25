Эриксен после операции на сердце пришел на тренировку сборной Дании перед плей-офф Евро-2020

Знаменитый футболист, который пережил остановку сердца во время матча с командой Финляндии, посетил партнеров перед матчем со сборной Уэльса

Сборная Дании на тренировке / Фото: REUTERS

В субботу стартует плей-офф чемпионата Европы. В первый день баталий на выбывание пройдут два матча. Узнавайте расписание матчей плей-офф Евро-2020. Сборная Дании в Амстердаме встретится с командой Уэльса. Сегодня тренировочный лагерь скандинавов посетил полузащитник Кристиан Эриксен, который в игре с финнами потерял сознание на поле.

Новость сообщил британский таблоид The Sun.

Датчане пустили журналистов на свою тренировку только на стартовые 15 минут, как требует регламент.

Однако Эриксен пришел к партнерам, когда фотографы уже покинули поле арены в столице Нидерландов, поэтому не попал в объективы камер.

Кристиан Эриксен поблагодарил фанатов за поддержку / Фото: Instagram, REUTERS

Вратарь сборной и английского Лестера Каспер Шмейхель позже сказал, что все были очень рады видеть Кристиана:

"Увидеть его в реальной жизни и убедиться, что с ним все в порядке было действительно важно. Думаю, многим ребятам это помогло стереть последнее его изображение на поле".

Пока что не сообщается, будет ли Эриксен следить за матчем с трибун. Встреча на стадионе имени Йохана Кройффа начнется в 19:00.

Напомним первые слова Кристиана Эриксена после остановки сердца: "Мне нужно на тренировку".

Смотрите итоги группового этапа Евро-2020: