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Эра Абрамовича закончилась! Инсайдер назвал новых владельцев Челси

Сергей Шаховец
30 апреля, 10:15
Неопределенность с бывшим клубом российского бизнесмена Романа Абрамовича завершилась – в ближайшие дни объявят о сделке

Абрамович остался без любимой игрушки / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Известный итальянский журналист Николо Скира в своем Twitter сообщил имена новых владельцев Челси. Клуб купят американский бизнесмен Тодд Боли и его швейцарский коллега Хансйорг Висс.

"Эра Романа Абрамовича в Челси закончилась. Американский инвестор Тодд Боэли и швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс выиграли гонку за приобретение Челси.

Стоимость сделки – 3,5 миллиарда фунтов", – написал Скира.

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Ранее сообщалось, что владельцами Челси могут стать Льюис Хэмилтон и Серена Уильямс. Легенды Формулы-1 и тенниса собирались инвестировать в лондонский клуб 26 миллионов евро.

Льюис Хэмилтон и Серена Уильямс могут стать совладельцами Челси

Напомним, почти двадцать лет Челси финансировался из кошелька российского миллиардера Романа Абрамовича – пособника Путина. За поддержку кровавого диктатора Абрамович попал под санкции со стороны Великобритании.

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Роман Абрамович / Фото: AFP

Отметим, что лондонцы являются действующими победителями Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне чемпионата Англии команда Томаса Тухеля идет на третьем месте, отставая от лидера в лице МанСити на 14 очков.