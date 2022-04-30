Ера Абрамовича закінчилася! Інсайдер назвав нових власників Челсі

Абрамович залишився без улюбленої іграшки / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні
Відомий італійський журналіст Ніколо Скіра у своєму Twitter повідомив імена нових власників Челсі. Клуб куплять американський бізнесмен Тодд Болі та його швейцарський колега Хансйорг Віс.
"Ера Романа Абрамовича у Челсі закінчилася. Американський інвестор Тодд Боелі та швейцарський бізнесмен Хансйорг Віс виграли гонку за придбання Челсі.
Вартість угоди – 3,5 мільярда фунтів", – написав Скіра.
Раніше повідомлялося, що власниками Челсі можуть стати Льюїс Гемілтон та Серена Вільямс. Легенди Формули-1 та тенісу збиралися інвестувати у лондонський клуб 26 мільйонів євро.
Нагадаємо, майже двадцять років Челсі фінансувався з гаманця російського мільярдера Романа Абрамовича – помічника Путіна. За підтримку кривавого диктатора Абрамович потрапив під санкції з боку Великої Британії.
Зазначимо, що лондонці є переможцями Ліги чемпіонів. Цього сезону чемпіонату Англії команда Томаса Тухеля йде на третьому місці, відстаючи від лідера в особі МанСіті на 14 очок.