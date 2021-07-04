Энерджайзеры сборной Украины: сколько набегали наши футболисты на Евро

Четыре игрока сборной Украины на чемпионате Европы пробежали 50 км и больше. Лидером по километражу в матчах стал Александр Зинченко

Александр Зинченко - лидер сборной Украины по дистанции на Евро / Фото: Reuters

Сборная Украины на Евро-2020 остановилась на стадии четвертьфинала. Не по силам команде Андрея Шевченко оказались англичане – мы проиграли с разгромным счетом 0:4. Время подводить итоги нашего выступления на чемпионате Европы.

Интересный статистический показатель – дистанция, которую футболисты преодолели в матчах турнира.

Лидером по этому показателю в нашей команде стал Александр Зинченко. 24-летний футболист пробежал 53 900 метров, отыграв все матчи от стартового и до финального свистка.

ТОП-10 игроков сборной Украины по дистанции на Евро-2020:

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Александр Зинченко – 53 900 метров Александр Караваев – 52 900 Андрей Ярмоленко – 52 400 Роман Яремчук – 50 000 Илья Забарный – 49 900 Николай Матвиенко – 49 400 Сергей Сидорчук – 43 500 Николай Шапаренко – 40 200 Виталий Миколенко – 37 900 Руслан Малиновский – 31 000

Интересно, что в ТОП-10 среди всех сборных на Евро попали два наших игрока – Зинченко (шестое место) и Караваев (восьмое). Лидером по этому показателю среди всех команд является 18-летний испанец Педри – 61,5 км.

Переозвучка знаменитого мультфильма: