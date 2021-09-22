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Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
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Ему предрекали славу Месси: звезда Мундиаля-2014 будет играть в команде Лорана Блана

Сергей Шаховец
22 сентября, 19:58
Английский Эвертон избавился от колумбийца Хамеса Родригеса и продал его в катарский клуб

Хамес Родригес перешел в катарский клуб / Фото: официальный сайт "Эвертон"

Колумбийский атакующий полузащитник Хамес Родригес будет защищать цвета катарского клуба Эр-Райан, которую тренирует экс-тренер сборной Франции Лоран Блан. О продаже 30-летнего полузащитника сообщил официальный сайт английского Эвертона. Сумма трансфера не сообщается.

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Родригес перешел в Эвертон на правах свободного агента из мадридского Реала. В составе английской команды Хамес сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 9 ассистов.

Хамес Родригес. Фото: evertonfc.com

Колумбиец был одним из открытий чемпионата мира-2014, на котором стал лучшим бомбардиром Мундиаля с шестью голами. По итогам мирового форума он был включен в символическую сборную чемпионата.

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В активе Родригеса 80 матчей за сборную Колумбии, где он забил 23 мяча.

В июле 2014 Хамеса подписал мадридский Реал, заплатив французскому Монако за трансфер 75 млн евро.

Хамес Родригес в шоке / Фото: Reuters

Колумбийцу прочили карьеру суперзвезды уровня Месси и Роналду, но он так и не смог раскрыть в полной мере свой талант.

Похоже, контракт з катарским клубом это закат многообещающей карьеры футболиста.

Смотрите лучшие голы Хамеса Родригеса

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