Эмоции Дарьи Белодед после завоевания бронзовой медали на Олимпиаде-2020

Украинка Дарья Белодед завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 48 кг. После матча за бронзу украинка не сдерживала эмоций

Дар'я Білодід розплакалася після перемоги / Фото: Reuters

Соревновательный день выдался для украинки очень тяжелым. Не только в физическом, но и эмоциональном плане. Дарья была одной из фавориток турнира, что накладывало на нее дополнительную ответственность. В Украине от нее ждали золото, но Белодед даже не смогла выйти в финал.

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Перед боем за третье место дзюдоистка была очень заведена, а затем уже на татами доказала свое превосходство. Но как только схватка завершилась, Даша снова превратилась в ранимую девушку и расплакалась.

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