Элине нужен психолог! Свитолина отдала матч, который невозможно было проиграть

Одесситка зачехлила ракетку в Мадриде, сенсационно уступив в марафонском поединке швейцарке Тайкманн. Финансовое утешение для Элины – 15 тысяч евро призовых

Элина Свитолина / Фото: Instagram

Украинская теннисистка Элина Свитолина сенсационно проиграла швейцарке Жиль Тайкманн в стартовом матче грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде – 6:2, 4:6, 6:7 (5:7).

Ранее Свитолина выбыла в полуфинале Штутгарта.

В третьем сете мадридского поединка с Жиль Тайкманн, длившегося 2 часа 36 минут, пятая ракетка мирового тенниса Свитолина вела со счетом 5:1 и подавала на матч. Однако Элина позволила швейцарской сопернице сделать брейк, затем упустила шесть матч-поинтов и в итоге отдала сороковому номеру мирового рейтинга победу, которую, казалось бы, уже держала в руках.

Болельщики в соцсетях пишут, что Элине впору нанимать психолога.

Призовые Элины за столь скоротечное выступление на турнире в Мадриде составят 15 060 евро. Ее обидчица заработала уже 22 720 евро.

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Ранее Свитолина пожаловалась на Монфиса: жених требует от украинки сменить фамилию. "В соревнованиях я точно этого не буду делать, а в жизни еще посмотрим", – сказала по этому поводу Элина.