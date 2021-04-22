Элина Свитолина вышла на действующую чемпионку Штутгарта

Украинская теннисистка в двух сетах обыграла Ангелик Кербер и теперь в четвертьфинале сыграет с действующей победительницей турнира в Штутгарте Петрой Квитовой

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте. В матче второго круга наша теннисистка в двух сетах обыграла немку Ангелик Кербер – 7:6 (7:4), 6:3. Ранее Свитолина пожаловалась на Монфиса: жених требует от украинки сменить фамилию.

Продолжительность встречи составила 1 час и 37 минут. Свитолина четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. Ее соперница выполнила один эйс, пять раз ошиблась на подаче и воспользовалась двумя шансами из трех взять подачу Свитолиной.

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В следующем раунде турнира Элине будет противостоять действующая победительнице турнира в Штутгарте чешка Петра Квитова.

Ранее мы рассказывали, что российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о плюсах однополых отношений. По мнению спортсменки, девушки легче налаживают связь и эмоциональную близость друг с другом, с мужчинами же часто происходит недопонимание.