16 января 16:00 Онлайн
Ливерпуль 3
Брентфорд 0
16 января 20:30 Онлайн
Реал 2
Атлетик 0
16 января 21:45 Онлайн
Аталанта 0
Интер 0
18 января 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челси --
19 января 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
19 января 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 января 22:30 Онлайн
Валенсия --
Севилья --
20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Алжир --
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
22 января 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хэм --
22 января 21:45 Онлайн
Лацио --
Аталанта --
22 января 22:00 Онлайн
Атлетико --
Валенсия --
23 января 18:30 Онлайн
Челси --
Тоттенхэм --
23 января 21:45 Онлайн
Милан --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Экзотика на Олимпиаде-2022: впервые на зимние Игры едут спортсмены из Персидского залива

Любомир Луканюк
17 января, 10:25
Салман аль-Хувайш и Файек Абди из Саудовской Аравии прошли квалификацию в соревнованиях по горнолыжному спорту

Саудовская Аравия будет в Пекине-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Два участника сборной Саудовской Аравии по горнолыжному спорту прошли отбор на зимнюю Олимпиаду в Пекине.

Таким образом, страна впервые в истории отправляет спортсменов на зимние Игры. Напомним, что на Олимпийских играх впервые выступит небинарный человек.

Реклама

"Горнолыжники Салман аль-Хувайш и Файек Абди получили официальные квалификационные очки для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине в качестве первых спортсменов в истории зимних Игр от королевства и всего региона Персидского залива", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что из-за мороза и коронавируса организаторы планируют открыть Игры-2020 всего за 100 минут. Главным режиссером шоу стал Чжан Имоу, который снимал "Дом летающих кинжалов" на Прикарпатье.