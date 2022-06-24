Экс-звезда Карпат счастлив в Москве, когда его одноклубники погибают от российского оружия

Хорхе Карраскаль не хочет знать, что в Украине гибнут футболисты Карпат / Фото: Коллаж: Сегодня

Атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль запомнился украинским болельщикам технической игрой и яркой внешностью. Колумбиец называл Львов родным городом и делал посты в Instagram на украинском языке.

Но в феврале этого года Карраскаль перешел в московский ЦСКА из аргентинского Ривер Плейта. Буквально через несколько дней после подписания колумбийцем контракта Россия вторглась в Украину.

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Хорхе Карраскаль / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

В результате преступных действий России, в Украине каждый день гибнут мирные люди. Рашисты наносят ракетные удары по украинским городам, в том числе и Львову. Однако звездного футболиста это не особо волнует и он наслаждается пребыванием в столице страны-агрессора.

"Я не буду прибегать к возможности расторгнуть соглашение благодаря правилам ФИФА. У меня долгосрочный контракт с ЦСКА. Я очень рад играть в этой команде, счастлив и всем доволен. Сейчас моя жизнь связана с этим клубом. Я не собираюсь ничего менять и не собираюсь никуда уходить.‎ Клуб заботится о нас, о нашей безопасности. Нам дали понять, что если случится что-нибудь необычное, нас не покинут и даже помогут с отъездом в безопасное место. Руководство успокоило игроков, окружив их заботой и теплом, поэтому не о чем переживать. В Москве спокойная и стабильная жизнь, проблем нет. Я люблю футбол и здесь у меня есть возможность заниматься любимым делом. Зачем куда-нибудь ехать или прятаться? Я не понимаю. Я здесь очень счастлив", – цитирует Карраскаля Матч ТВ.

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Напомним, в составе львовских Карпат колумбиец провел провел два сезона. Карраскаль сыграл 41 матч, забив шесть голов и сделав пять результативных передач.

В результате российской агрессии на фронте погибли два воспитанника Карпат: герой Украины Виталий Сапило и Артур Гриценко.

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