Экс-игрок сборной Украины сбежал из страны по португальскому паспорту – он родился в России

Сергей Кандауров воспользовался своим португальским паспортом / Фото: A Bola

Месяц назад в Украине началась активная фаза военной агрессии России против Украины. Армия Путина обстреливает наши города и не щадит мирное население, в том числе и детей.

Многие украинские спортсмены оказали всяческую поддержку стране в это нелегкое время. Некоторые вступают в тероборону, как Усик или Ломаченко, кто-то идет в ряды ВСУ, как Богданов.

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Украинцы за границей помогают беженцам в гуманитарном плане. Правда, некоторые действия футбольных личностей немного другие. Один из них – экс-игрок сборной Украины Сергей Кандауров.

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49-летний экс-футболист Бенфики в интервью A Bola рассказал, что покинул территорию Украины, воспользовавшись португальским паспортом. Сейчас он находится именно в этой пиренейской стране.

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Сергей признался, что выехал из Харькова в первый же день российской агрессии и пытался въехать по второму паспорту в Молдову. Туда его не пустили, а румынскую границу он не захотел пересекать из-за больших очередей.

Позже Кандауров все же пересек границу с Венгрией и на машине преодолел более 3,5 тысяч километров, пока не добрался до Лиссабона. Вместе с экс-футболистом выехали его жена и двое детей (6 и 11 лет).

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Напомним, что украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну во время военного положения, за исключением ряда случаев.

Отметим, что Кандауров родился в России, однако является воспитанником украинской школы. За свою карьеру он выступал в Металлисте, Маккаби из Хайфы, Ашдоде, Бенфике, Салгейруше и Гелиосе. Также на его счету шесть игр в составе сборной Украины.