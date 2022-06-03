2 июня 21:45 О матче
Испания 1
Португалия 1
2 июня 21:45 О матче
Чехия 2
Швейцария 1
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Экс-игрок Динамо и сборной Украины готов повесить бутсы на гвоздь

Сергей Шаховец
3 июня, 09:27
Воспитанник столичного клуба Артем Кравец всерьез задумался о завершении карьеры

Артем Кравец

Украинский форвард Артем Кравец окончательное решение о своей карьере примет в ближайшее время. Кстати, сборная Украины сыграет с Уэльсом в финальном матче за выход на ЧМ-2022.

В начале февраля Артем Кравец покинул турецкий Коньяспор и с тех пор не нашел себе новую команду.

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"Увидим, что произойдет летом. Если позволит здоровье, потому что я перенес две операции, и не очень хотел бы рисковать.

Если придет приглашение в интересный проект – буду рассматривать. Я считаю, что в 33 можно заканчивать.

Я найду чем заниматься, у меня двое детей. Не вижу проблемы, если летом завершу с футболом", – сказал Кравец в интервью YouTube-каналу Брутальный футбол.

Артем Кравец / Фото: Facebook

3 июня Артему Кравцу исполняется 33 года. За свою футбольную карьеру нападающий поиграл за киевские Динамо, Арсенал, турецкие Коньяпор, Кайсериспор, немецкий Штутгарт, а также испанскую Гранаду.

Один из своих самых лучших матчей Артем провел против Валенсии в 1/16 Кубка УЕФА. Дубль Кравца тогда вывел киевлян в следующий раунд турнира.

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В составе сборной Украины форвард забил 8 голов в 23 матчах.

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Смотрите голы Артема Кравца в ворота Валенсии в 1/16 Кубка УЕФА