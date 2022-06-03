Екс-гравець Динамо та збірної України готовий повісити бутси на цвях

Артем Кравець

Український форвард Артем Кравець остаточне рішення про свою кар'єру ухвалить найближчим часом. До речі, збірна України зіграє з Вельсом у фінальному матчі за вихід на ЧС-2022

На початку лютого Артем Кравець залишив турецький Коньяспор і з того часу не знайшов собі нову команду.

Реклама

"Побачимо, що станеться влітку. Якщо дозволить здоров'я, бо я переніс дві операції, і не дуже хотів би ризикувати. Якщо прийде запрошення до цікавого проекту – розглядатиму. Я вважаю що в 33 можна закінчувати. Я знайду чим займатись, у мене двоє дітей. Не бачу проблеми, якщо влітку завершу з футболом", – сказав Кравець в інтерв'ю YouTube-каналу Брутальний футбол.

Артем Кравець

3 червня Артему Кравцю виповнюється 33 роки. За свою футбольну кар'єру нападник пограв за київські Динамо, Арсенал, турецькі Коньяпор, Кайсеріспор, німецький Штутгарт, а також іспанську Гранаду.

Один зі своїх найкращих матчів Артем провів проти Валенсії у 1/16 Кубка УЄФА. Дубль Кравця тоді вивів киян до наступного раунду турніру.

Реклама

У складі збірної України форвард забив 8 голів у 23 матчах.

Реклама

Дивіться голи Артема Кравця у ворота Валенсії у 1/16 Кубка УЄФА