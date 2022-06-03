3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Екс-гравець Динамо та збірної України готовий повісити бутси на цвях

Сергій Шаховець
3 червня, 09:27
Вихованець столичного клубу Артем Кравець всерйоз задумався про завершення кар'єри

Артем Кравець

Український форвард Артем Кравець остаточне рішення про свою кар'єру ухвалить найближчим часом. До речі, збірна України зіграє з Вельсом у фінальному матчі за вихід на ЧС-2022

На початку лютого Артем Кравець залишив турецький Коньяспор і з того часу не знайшов собі нову команду.

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"Побачимо, що станеться влітку. Якщо дозволить здоров'я, бо я переніс дві операції, і не дуже хотів би ризикувати.

Якщо прийде запрошення до цікавого проекту – розглядатиму. Я вважаю що в 33 можна закінчувати.

Я знайду чим займатись, у мене двоє дітей. Не бачу проблеми, якщо влітку завершу з футболом", – сказав Кравець в інтерв'ю YouTube-каналу Брутальний футбол.

Артем Кравець

3 червня Артему Кравцю виповнюється 33 роки. За свою футбольну кар'єру нападник пограв за київські Динамо, Арсенал, турецькі Коньяпор, Кайсеріспор, німецький Штутгарт, а також іспанську Гранаду.

Один зі своїх найкращих матчів Артем провів проти Валенсії у 1/16 Кубка УЄФА. Дубль Кравця тоді вивів киян до наступного раунду турніру.

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У складі збірної України форвард забив 8 голів у 23 матчах.

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Дивіться голи Артема Кравця у ворота Валенсії у 1/16 Кубка УЄФА