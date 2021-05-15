Экс-динамовец, кричавший "Слава Украине" в России, принес чемпионство Бешикташу

Хорватский защитник Домагой Вида забил гол в ворота Гезтепе и помог Бешикташу 16-й раз в истории стать чемпионом Турции, опередив по разнице мячей Галатасарай

Домагой Вида забил гол в чемпионском матче. Фото ФК Бешикташ

Сегодня финишировал чемпионат Турции по футболу. Перед последним туром на победу претендовало сразу два клуба. У Бешикташа и Галатасарая было по 81 очку. Лишь теоретические шансы сохранял Фенербахче – 79.

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Лидеры добыли синхронные победы. Бешикташ на выезде обыграл Гезтепе – 2:1, а Галатасарай выиграл дома у Малатьяспора – 3:1. На финише ситуация стала такая – Бешикташ и Галатасарай набрали одинаковое количество очков. В личных встречах также было равенство, каждая из команд добыла по победе. Далее по регламенту начали считать разницу мячей. 89:44 (+45) – у Бешикташа и 80:36 (+44) – у Галатасарая. Таким образом, Бешикташ стал чемпионом Турции в 16-й раз. Больше титулов только у Фенербахче (19) и Галатасарая (22).

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Надо сказать, что немалая заслуга в чемпионстве Бешикташа принадлежит хорватскому защитнику Домагою Виде. Именно он забил один из голов в ворота Гезтепе. Всего в этом сезоне Домагой провел 33 матча и забил 4 гола.

До переезда в Турцию Вида шесть сезонов провел в киевском Динамо. На чемпионате мира-2018 после победы над Россией Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали эмоциональное видео в поддержку Украины в войне против России. "Слава Украине! Это победа за Динамо и за Украину!" – сказали тогда хорваты.

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