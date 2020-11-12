Экс-капитан "Динамо" Вида с коронавирусом играл в матче Турция – Хорватия: как так получилось

Результаты теста хорвата стали известны в перерыве встречи в Стамбуле - на второй тайм Домагой не вышел

Экс-капитан "Динамо", а ныне защитник турецкого "Бешикташа" хорват Домагой Вида отыграл первый тайм во вчерашнем товарищеском матче Турция – Хорватия 3:3, будучи зараженным коронавирусом. О том, что у него COVID-19, 31-летний футболист узнал в перерыве поединка.

"После того как у всех игроков и сотрудников сборной Хорватии тесты на коронавирус, проведенные перед игрой с Турцией еще в понедельник, дали отрицательный результат, утром в среду был проведен еще один этап сдачи мазков, уже к матчу со Швецией 14 ноября, – сообщили в Федерации футбола Хорватии. – Федерация получила результаты тестов в Стамбуле со среди на четверг после полуночи по местному времени, из них стало известно, что член сборной Хорватии Домагой Вида заразился коронавирусом. Непосредственно медицинская служба нашей сборной получила эту информацию в конце перерыва матча с Турцией. Поскольку на тот момент тренер Златко Далич уже принял решение о замене Виды, медицинская служба национальной команды изолировала игрока по всем эпидемиологическим нормам до подтверждения результатов анализов. Вида, согласно правилам, проведет следующие несколько дней на самоизоляции в Стамбуле. Все остальные члены сборной Хорватии и сотрудники с отрицательным результатом тестирования поедут на матч в Стокгольм в соответствии с планом"

Реклама

В федерации футбола Хорватии настаивают, что никаких правил с их стороны нарушено не было.

"Национальная команда выполнила все эпидемиологические меры в соответствии с протоколом УЕФА "Возвращение в игру", – отметили в балканской футбольной организации

Домагой Вида / Фото: Reuters

Реклама

Читайте также: Дибала: "У не верящих в COVID-19 такой же уровень интеллекта, как у тех, кто считает Землю плоской"

Отметим, что после ухода Виды с поля, Хорватия, проигрывавшая в Турции 1:2, сумела отыграться – 3:3.

Обзор матча Турция – Хорватия (3:3)

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама