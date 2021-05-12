Его не будет никогда! Усика лишили боя мечты

Во Всемирной боксерской организации менеджеру Александра Усика Эгису Климасу дали понять, что с Энтони Джошуа украинец так никогда и не подерется

Джошуа vs Усик / Фото: BoxingScene

Менеджер Александра Усика Эгис Климас заявил, что Всемирная боксерская организация (WBO) и не думает устраивать бой украинского супертяжеловеса с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Хотя украинец – обязательный претендент на встречу с Эй-Джеем по линии WBO.

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"Пообщался с Эгисом Климасом. Он говорит, что WBO дала ему понять, что Энтони Джошуа никогда не встретится с Александром Усиком, обязательным претендентом", – передает слова Климаса журналист Стив Ким у себя в Twitter

"Я не знал, что Matchroom (компания Джошуа) занимается протекционистским бизнесом", – говорит Климас

Усик vs Джошуа / Фото: Twitter

"Усик является обязательным претендентом в течение двух лет. Как и остальные бойцы дивизиона, он простаивает из-за ожидания судьбы боя Фьюри – Джошуа. Очевидно, что Эгиса Климаса и его бойца достало ждать. Он сказал, что это коррумпированная ситуация, созданная всеми участниками", – добавил, передавая высказывания Климаса, Стив Ким

Отметим, что Джошуа и Фьюри планируют провести два боя, первый из них – 7 или 14 августа в Саудовской Аравии. Но если по их итогам будет ничья, неминуемым выглядит и третий поединок Энтони и Тайсона.

Следовательно, до Усика, который называл встречу с Джошуа боем своей мечты, руки у Эй-Джея могут и вправду не дойти.

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