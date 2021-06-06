Эффектным нокаутом появился еще один чемпион мира в супертяжелом весе

Молодой британец Даниэль Дюбуа в родных стенах легко расправился с румыном Богданом Дину и завоевал титул временного чемпиона по версии WBA

Боксер Даниэль Дюбуа / Фото: Twitter

В субботу вечером в английском городе Телфорд прошел вечер бокса. В главном бою 23-летний британец Даниэль Дюбуа и 34-летний румын Богдан Дину сражались за звание временного чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом дивизионе. Как известно, основной пояс этой организации принадлежит Энтони Джошуа, но тот никак не может определиться со следующим соперником.

Ранее говорили, что Усик может встретиться с Дюбуа.

Несмотря на молодость, Даниэль проводил уже 17-й поединок в профессионалах. До этого он выиграл 15 боев, из которых 14 – нокаутом! За что и получил прозвище Динамит. Однако в конце прошлого года проиграл соотечественнику Джо Джойсу, который претендует на бой с Александром Усиком.

Возвращение Дюбуа получилось убедительным. "Файт" не продлился и четырех минут. В самом начале второго раунда британец свалил соперника мощнейшим ударом правой, от которого Дину так и не пришел в себя. Вашему вниманию – весь скоротечный поединок.

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Таким образом, Дюбуа стал очередным претендентом на встречу с Энтони. Правда, в очереди за выход в ринг против чемпиона он все же расположится после Александра Усика. Переговоры команды украинца с Джошуа продолжаются.