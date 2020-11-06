Усику готовы организовать титульный бой в хэвивейте. Названо имя соперника

Промоутер непобежденного британского супертяжеловеса Даниеля Дюбуа Фрэнк Уоррен готов организовать бой с украинцем Александром Усиком, если будет возможность побороться за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO. На прошлых выходных Усик победил Дерека Чисору.

"Даниель занимает второе место в рейтинге WBO, Усик является обязательным претендентом для Энтони Джошуа, а тот говорит, что скорее оставит титул вакантным, чем будет драться с Усиком. Не знаю, пойдет ли он на это, но если да, тогда Дюбуа, в случае победы над Джо Джойсом 28 ноября, будет драться с Усиком. Я бы сделал этот бой без раздумий", – признался Уоррен в интервью talkSport, которого цитирует Vringe.com.

Реклама

Напомним, обладатель титула WBO Энтони Джоуша намерен отказаться от пояса ради встречи с Тайсоном Фьюри. Перед этим он будет боксировать с Кубратом Пулевым 12 декабря в Лондоне.

Ранее Усик показал, что происходило за кулисами победной битвы с Чисорой. Украинский боксер вспомнил различные моменты субботнего вечера в Лондоне.

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама