Эффектно! Шахтер показал новую тренировочную форму

Подготовку к следующему клубному сезону, который стартует суперкубковым противостоянием Динамо и Шахтера 24 июля, горняки начали в стильной обновке

Шахтер в новой тренировочной форме / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Шахтер начал подготовку к следующему сезону в новой тренировочной форме.

Фотографии игроков команды в обновках от Puma белого, черного и бирюзового цветов опубликовал Инстаграм-аккаунт "горняков".

Выглядит эффектно!

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Добавим, что презентация игровой домашней и гостевой формы Шахтера на сезон-2021/22 состоится 15 июля.

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Напомним, что старт нового клубного футбольного сезона в Украине состоится 24 июля, когда в Киеве за Суперкубок сыграют Динамо и Шахтер.

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