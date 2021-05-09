Эффектная точка! Динамо разгромило Колос

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Киевское Динамо поставило эффектную точку в чемпионском сезоне. Сегодня подопечные Мирчи Луческу разгромили на выезде Колос.
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Поединок не имел турнирного значения для обеих команд. Киевляне себе гарантировали место в групповом этапе Лиги чемпионов, а Колос пробился в Лигу конференций.
Чемпионы добыли уверенную победу, забив три мяча. Перед самым перерывом счет открыл Денис Гармаш, который редко появляется на поле в этом сезоне.
Удвоил преимущество гостей Шапаренко, идеально запустивший мяч со штрафного в "девятку".
Не менее красивым был и гол Миколенко со штрафного.
Смотрите обзор матча Колос – Динамо:
Колос – Динамо – 0:3
Голы: Гармаш (45), Шапаренко (57), Миколенко (65)
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