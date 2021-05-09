Эффектная точка! Динамо разгромило Колос

В последнем туре чемпионата Украины киевляне добыли уверенную победу в Ковалевке после точных ударов Гармаша, Шапаренко и Миколенко

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское Динамо поставило эффектную точку в чемпионском сезоне. Сегодня подопечные Мирчи Луческу разгромили на выезде Колос.

Смотрите также: Финал сезона! Расписание и результаты последнего тура УПЛ

Поединок не имел турнирного значения для обеих команд. Киевляне себе гарантировали место в групповом этапе Лиги чемпионов, а Колос пробился в Лигу конференций.

Чемпионы добыли уверенную победу, забив три мяча. Перед самым перерывом счет открыл Денис Гармаш, который редко появляется на поле в этом сезоне.

Удвоил преимущество гостей Шапаренко, идеально запустивший мяч со штрафного в "девятку".

Не менее красивым был и гол Миколенко со штрафного.

Реклама

Смотрите обзор матча Колос – Динамо:

Колос – Динамо – 0:3

Голы: Гармаш (45), Шапаренко (57), Миколенко (65)

Турнирная таблица