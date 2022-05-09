Едут к соратникам Путина! Где играют украинские футболисты во время войны

Лунин - наш топ в этом сезоне / Фото: Коллаж: Сегодня

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг стран по количеству футболистов, которые выступают в зарубежных чемпионатах.

На первом месте Бразилия, где 1219 футболистов играют за пределами страны. На второй позиции Франция (978). Замыкает тройку Аргентина (815).

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Украина занимает в этом рейтинге 20-е место. 186 украинцев выступают в зарубежных чемпионатах.

Больше всего наших футболистов играют в чемпионате Венгрии – 24, немного меньше в Казахстане (18), Польше (16) и России (12)...

Надо сказать, что венгры, как могут тормозят санкции против России.

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Напомним, что в этом сезоне среди наших легионеров самого большого успеха добился Андрей Лунин. Голкипер стал чемпионом Испании вместе с Реалом. Кроме того, у Лунина есть шанс выиграть Лигу чемпионом. В финале мадридский клуб сыграет с Ливерпулем.

Решающий матч состоится 28 мая в Париже. На церемонии открытия финала выступит звезда X-Factor.