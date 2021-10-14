Джошуа снова проиграет Усику, уже нокаутом: прогноз чемпиона мира на реванш

Александр Усик VS Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

Повторный бой Усик – Джошуа должен состояться до 25 апреля.

Вариантами места проведения реванша называют Великобританию, Киев и Ближний Восток.

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При этом, по словам промоутера Эй-Джея, Эдди Хирна, в реванше Джошуа будет таким же агрессивным, как в поединке с Владимиром Кличко в 2017-м.

Однако бывший чемпион мира в полусреднем весе украинец Вячеслав Сенченко убежден, что восстания Джошуа из пепла не произойдет.

"Думаю, в реванше, возможно, будет даже нокаут от Александра. Не вижу я, что может поменять Джошуа. В первом бою британец был в максимально хорошей форме", – сказал Сенченко каналу Виталия Олейника.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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"У Джошуа серьезная команда, я не думаю, что в первом поединке они в чем-то просчитались. Можно набрать вес и быть еще в два раза медленнее, ходить с одним ударом".

Вячеслав Сенченко

"Но Усик – не тот боксер, которого можно взять и свалить одним ударом. Шанс Джошуа – боксировать и быть быстрым, точно так же ловить где-то на скорости. Но если Энтони наберет вес и будет медленным в бою с Усиком, то будет еще хуже", – добавил Сенченко.