15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Джошуа снова проиграет Усику, уже нокаутом: прогноз чемпиона мира на реванш

Олег Люлька
14 октября, 10:25
Бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко уверен, что Александр Усик не просто отстоит титулы WBA, WBO и IBF в реванше с Энтони Джошуа, но и способен сделать это нокаутом

Александр Усик VS Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

Повторный бой Усик – Джошуа должен состояться до 25 апреля.

Вариантами места проведения реванша называют Великобританию, Киев и Ближний Восток.

Реклама

При этом, по словам промоутера Эй-Джея, Эдди Хирна, в реванше Джошуа будет таким же агрессивным, как в поединке с Владимиром Кличко в 2017-м.

Однако бывший чемпион мира в полусреднем весе украинец Вячеслав Сенченко убежден, что восстания Джошуа из пепла не произойдет.

"Думаю, в реванше, возможно, будет даже нокаут от Александра. Не вижу я, что может поменять Джошуа. В первом бою британец был в максимально хорошей форме", – сказал Сенченко каналу Виталия Олейника.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Реклама

"У Джошуа серьезная команда, я не думаю, что в первом поединке они в чем-то просчитались. Можно набрать вес и быть еще в два раза медленнее, ходить с одним ударом".

Вячеслав Сенченко

"Но Усик – не тот боксер, которого можно взять и свалить одним ударом. Шанс Джошуа – боксировать и быть быстрым, точно так же ловить где-то на скорости. Но если Энтони наберет вес и будет медленным в бою с Усиком, то будет еще хуже", – добавил Сенченко.

Реклама

Читайте также:

Реклама