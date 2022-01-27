27 января 12:00 Онлайн
Динамо 1
Буде-Глимт 1
28 января 16:00
Шахтер --
Шахтер Солигорск --
30 января 18:00 Онлайн
Египет --
Марокко --
31 января 16:00
Шахтер --
Црвена Звезда --
3 февраля 19:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Сити --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Джошуа, не делай этого, пожалуйста! Виталий Кличко умоляет британца

Любомир Луканюк
27 января, 20:41
Вечный чемпион WBC обратился к британскому боксеру, чтобы тот провел реванш с Александром Усиком, ведь именно этого боя ждут миллионы болельщиков

Кличко посоветовал Джошуа снова драться с Усиком / Фото: Коллаж: Сегодня

Легендарный украинский боксер Виталий Кличко ожидает второго поединка между Энтони Джошуа и Александром Усиком.

Читайте также: Вместо Усика – кикбоксер: Фьюри показал постер следующего боя

Реклама

Кличко уверен, что британцу ни в коем случае нельзя брать отступные и отказываться от реванша.

"Вся боксерская аудитория ждет реванш и если Джошуа откажется, то покажет свою слабость. Джошуа, не делай этого, пожалуйста", – обратился Кличко к британцу.

Кличко подарил Усику пояс WBC. Фото: kyiv.klichko.org

"Как боксеры, мы бьемся не только для себя, но и для зрителей. И если зритель хочет боя, он должен состояться.

Много споров вокруг: это Усик такой сильный или Джошуа где-то ошибся? Этот вопрос интересует каждого фаната бокса. Давайте получим ответ. Реванш должен состояться", – цитирует Кличко-старшего SkySports.

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Реклама

Напомним, что Фьюри обозвал Джошуа и его промоутера Эдди Хирна психами, за их отказ от космической суммы отступных – 90 миллионов долларов.