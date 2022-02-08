Джошуа бросил вызов Усику: британцу не дают покоя футбольные успехи украинца (видео)

Усик и Джошуа могут встретиться на футбольном поле / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня
После футбольного дебюта украинского супертяжа Александра Усика за житомирскую команду Полесье, британец Энтони Джошуа решил не отставать от своего соперника.
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа опубликовал в своем Instagram видео, где он играет в пляжный футбол.
Фолловеры Эй-Джея сразу заподозрили британца в подражании Усику:
- "Скопировал Усика".
- "Усик тоже недавно играл в футбол. Совпадение?"
- "Усик лучше играет в футбол!"
- "За Саней не повторяй".
- "Под Усика косит".
Напомним, в ожидании решения по реваншу с Энтони Джошуа Усик присоединился к житомирскому Полесью. Прославленный боксер вышел на замену во втором тайме матча с Вересом и помог своей команде одержать победу со счетом 2:1.
Теперь будем надеяться, что Энтони Джошуа заявится за одного из участников Winter Cup 2022, чтобы дать бой Александру Усику на футбольном поле.
Смотрите, как прошел дебют Александра Усика в профессиональном футболе.