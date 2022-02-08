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Джошуа кинув виклик Усику: британцю не дають спокою футбольні успіхи українця (відео)

Сергій Шаховець
8 лютого, 10:46
Ентоні Джошуа потрібно терміново заявляти за одну із команд на турнірі Winter Cup. Екс-чемпіон світу збирається битися з українцем на футбольному полі

Усик та Джошуа можуть зустрітися на футбольному полі / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Після футбольного дебюту українського супертяжа Олександра Усика за житомирську команду Полісся, британець Ентоні Джошуа вирішив не відставати від свого суперника.

Екс-чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа опублікував у своєму Instagram відео, де він грає в пляжний футбол.

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Фоловери Ей-Джея одразу запідозрили британця у наслідуванні Усика:

  • "Скопіював Усика".
  • "Усик теж нещодавно грав у футбол. Збіг?"
  • "Усик краще грає у футбол!"
  • "За Санею не повторюй".
  • "Під Усика косить".

Нагадаємо, в очікуванні рішення з реваншу з Ентоні Джошуа Усик приєднався до житомирського Полісся. Прославлений боксер вийшов на заміну у другому таймі матчу з Вересом та допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 2:1.

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Усик спробував себе у футболі. Фото: ФК Полісся / Фото: Колаж: Сьогодні

Тепер сподіватимемося, що Ентоні Джошуа заявиться за одного з учасників Winter Cup 2022, щоб дати бій Олександру Усику на футбольному полі.

Дивіться, як пройшов дебют Олександра Усика у професійному футболі.

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