Джошуа кинув виклик Усику: британцю не дають спокою футбольні успіхи українця (відео)

Усик та Джошуа можуть зустрітися на футбольному полі / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні
Після футбольного дебюту українського супертяжа Олександра Усика за житомирську команду Полісся, британець Ентоні Джошуа вирішив не відставати від свого суперника.
Екс-чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа опублікував у своєму Instagram відео, де він грає в пляжний футбол.
Фоловери Ей-Джея одразу запідозрили британця у наслідуванні Усика:
- "Скопіював Усика".
- "Усик теж нещодавно грав у футбол. Збіг?"
- "Усик краще грає у футбол!"
- "За Санею не повторюй".
- "Під Усика косить".
Нагадаємо, в очікуванні рішення з реваншу з Ентоні Джошуа Усик приєднався до житомирського Полісся. Прославлений боксер вийшов на заміну у другому таймі матчу з Вересом та допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 2:1.
Тепер сподіватимемося, що Ентоні Джошуа заявиться за одного з учасників Winter Cup 2022, щоб дати бій Олександру Усику на футбольному полі.
Дивіться, як пройшов дебют Олександра Усика у професійному футболі.