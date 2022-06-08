Джокер Петракова принес победу сборной Украины в первом матче Лиги наций

Замена Петракова сработала на все сто / Фото: Reuters

В среду, 8 июня, в Дублине состоялся матч Лиги наций между сборными Ирландии и Украины. Мы вели подробный онлайн матча Ирландия – Украина на нашем сайте.

Наставник "сине-желтых" Александр Петраков кардинально изменил состав по сравнению с матчами плей-офф ЧМ-2022. Сразу десять "свежих" футболистов вышли в старте против "зеленых парней".

Реклама

Ирландцы активно начали встречу, пытаясь воспользоваться несыгранностью наших футболистов. Однако подопечные Петракова достойно "держали удар", а на 38-й минуте встречи сумели отправить мяч в сетку ворот Келлехера.

Реклама

Тарас Качараба получил мяч за пределами штрафной площадки и нанес великолепный удар с дальней дистанции. Но арбитр отменил гол после просмотра VAR, заметив офсайд у Довбика.

Во втором тайме Петраков выпустил Виктора Цыганкова вместо Александра Зубкова. А спустя три минуты замена украинского коуча сработала. Вингер Динамо исполнил штрафной со средней дистанции, и мяч по невероятной траектории залетел в сетку ворот соперника. 1:0 – Украина повела в счете.

Реклама

Ирландцы не собирались мириться с поражением в домашнем матче. Особенно опасны были стандарты в исполнении "зеленых парней", но запасной вратарь Реала Андрей Лунин был на высоте.

Экспериментальный состав сборной Украины одержал минимальную победу в первом туре Лиги наций.

Лига нация. Группа В1

Ирландия – Украина – 0:1

Гол: Цыганков (48)

Ирландия: Келлехер – Еган (О’Ши, 62), Даффи, Коллинз – Стивенс (Макклин, 68), Каллен, Хендрик, Кристи (Браун, 68) – Найт, Огбене, Робинсон (Обафеми, 68).

Украина: Лунин – Сирота, Бондарь, Попов – Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Качараба (Караваев, 71) – Мудрик (Пихаленок, 71), Довбик (Сикан, 80), Зубков (Цыганков, 46).

В параллельном матче Шотландия обыграла Армению (2:0) и возглавила турнирную таблицу группы В1 за счет лучшей разницы мячей. Сборная Украины набрала три очка, расположившись на второй строчке.

Следующий матч сборная Украины сыграет 11 июня против Армении. Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.