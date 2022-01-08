"Дырка в легком и глотке". Лопес-старший шокировал подробностями боя с Камбососом

Теофимо Лопес серьезно пострадал после боя с Камбососом / Фото: Коллаж: Сегодня

Когда американский боксер попал в больницу, врачи диагностировали у него "пневмомедиастинум" (скопление воздуха в центральной части грудной клетки). На поединок против австралийца Лопесу вообще не стоило выходить, утверждает Теофимо Лопес-старший.

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"Мы не знали, насколько все серьезно, пока Теофимо не лег в больницу. Врачи давали 50 процентов, что он выживет. Когда мне сказали это дерьмо, я был в отеле. Моя жена отправилась в больницу, поскольку они не пускали туда никого, кроме нее. Когда мне это сказали, я полетел в больницу и заявил: "К черту все, я должен увидеть своего сына". Я чуть не устроил там большую драку со всеми, и они позволили мне войти.

Я провел там четыре дня, просто плакал и плакал. И дело не только в том, что у нас забрали этот бой. Этот парень дрался так, как дрался. Мы не оправдываемся. Теофимо дрался со сломанным локтем, но мы ничего не говорили об этом. Я имею в виду, что мой сын бился со сломанной рукой, когда мы победили в седьмом раунде Уильяма Сильву.

Ты всегда не готов на 100 процентов, но когда у тебя есть дыра в гребаном легком и в глотке, поскольку ты пытаешься восстановить водный баланс… Мой сын провел в легком весе восемь лет. Мне следовало освободить эти пояса сразу после боя с Ломаченко", – цитирует Теофимо Лопеса-старшего fightnews.info.

Напомним, в конце ноября 2021 года Теофимо Лопес потерпел сенсационное поражение от Джорджа Камбососа. Повреждения, которые бывший абсолют получил в поединке, могли привести к смерти боксер.

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