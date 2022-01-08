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"Дірка в легені та горлянці". Лопес-старший шокував подробицями бою з Камбососом

Сергій Шаховець
8 січня, 14:20
Колишній абсолютний чемпіон світу Теофімо Лопес міг померти після бою з Джорджем Камбососом. Лікарі давали 50 відсотків що він виживе

Теофімо Лопес серйозно постраждав після бою з Камбососом / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли американський боксер потрапив до лікарні, лікарі діагностували у нього "пневмомедіастинум" (скупчення повітря у центральній частині грудної клітки). На поєдинок проти австралійця Лопесу взагалі не варто було виходити, стверджує Теофімо Лопес-старший.

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"Ми не знали, наскільки все серйозно, поки Теофімо не ліг у лікарню. Лікарі давали 50 відсотків, що він виживе. Коли мені сказали це лайно, я був у готелі. Моя дружина вирушила до лікарні, бо вони не пускали туди нікого, окрім неї.

Коли мені це сказали, я полетів у лікарню і заявив: "До біса все, я маю побачити свого сина". Я мало не вчинив там великої бійки з усіма, і вони дозволили мені увійти.

Я провів там чотири дні, просто плакав і плакав. І річ не лише в тому, що у нас забрали цей бій. Цей хлопець бився так, як бився. Ми не виправдовуємось.

Теофімо бився зі зламаним ліктем, але ми нічого не говорили про це. Я маю на увазі, що мій син бився зі зламаною рукою, коли ми перемогли у сьомому раунді Вільяма Сільву.

Ти завжди не готовий на 100 відсотків, але коли ти маєш дірку у бісовій легені і в глотці, оскільки ти намагаєшся відновити водний баланс… Мій син провів у легкій вазі вісім років. Мені слід було звільнити ці пояси одразу після бою з Ломаченком", – цитує Теофімо Лопеса-старшого fightnews.info.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2021 року Теофімо Лопес зазнав сенсаційної поразки від Джорджа Камбососа Пошкодження, які колишній абсолют отримав у поєдинку, могли призвести до загибелі боксера.

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"Моє здоров'я не є виправданням, це просто ФАКТ! Я майже помер за людей, яким немає до нас справи. Все, з чим нас асоціюють, це знак долара. Що ж, тебе критикуватимуть у будь-якому разі, що б ти не зробив!" ", – заявив сам Теофімо Лопес.