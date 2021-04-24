Двойника Конора Макгрегора посадили в тюрьму

Марк Найя, который представлялся именем легенды UFC, осужден к двум годам и девяти месяцам лишения свободы за торговлю наркотиками

Конор Макгрегор / Фото: Twitter

Мужчина, выдававший себя за бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, получил тюремный срок за распространение наркотиков. А в это время сам Конор купил паб, в котором избил пожилого мужчину.

Стражи порядка остановили автомобиль 34-летнего Марка Найя, у которого не оказалось страховки и водительского удостоверения. Марк заявил полицейским, что его зовут Конор и показал визитную карточку с надписью Mcgregor Enterprise. На обратной стороне карточки было написано Best drops in Surrey ("Лучшие подгоны в Суррее"). Полицейские проанализировали телефоны Марка и обнаружили сотни сообщений, связанных с наркоторговлей. Также в его машине были найдены запрещенные вещества и большой тесак.

Суд приговорил Найя к двум годам и девяти месяцам лишения свободы.

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Недавно Конор вспомнил один из своих самых ярких поединков в смешанных единоборствах, который состоялся десять лет назад у него на родине. Смотрите подвальный нокаут Макгрегора с женскими визгами.