Изменить язык на: UA Перейти к новостям

Две украинки попали в финал Олимпиады, а шансов-то на медаль – ноль

6 августа, 14:25

Олег Люлька

Виктория Оноприенко и Кристина Пограничная замкнули ТОП-10 квалификации в художественной гимнастике и завтра поспорят за награды, но на пьедестале аналитики их не видят

Украинская гимнастка Виктория Оноприенко / Фото: Reuters

По итогам сегодняшней квалификации, десять спортсменок пробились в завтрашний финал Олимпиады в художественной гимнастике.

Украинка Виктория Оноприенко стала девятой, Кристина Пограничная – десятой.

Однако аналитики букмекерских контор украинок в числе претенденток на медали в финале Игр не видят, считая, что тройку призерок составят сестры Аверины из ОКР и израильтянка Линой Ашрам.

Реклама

Именно в таком порядке они финишировали в квалификации.

Художественная гимнастика. Личное многоборье. Квалификация

Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на сайте "Сегодня":

Новости на эту же тему:

Клетка ждет! Беленюк заинтриговал заявлением о своем будущем Еще одна медаль для Украины! Каратист Горуна гарантировал минимум бронзу Бой Хижняка за "золото" Олимпиады: где и когда смотреть Надежду Украины на медаль засудили: заявление тренера
художественная гимнастика Олимпиада-2020 Украина на Олимпиаде-2020

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама